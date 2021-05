Żywa palma atrakcją Nowego Tomyśla

Miejska inwestycja podzieliła jednak mieszkańców. - No świetnie, że rośnie i oby rosła jak najdłużej. Niestety, jedna palma nie odwróci uwagi od okropnie dziurawych ulic. Zapraszam na Świerkową, Akacjową, Osiedlową. Praca równiarki niczego tu nie poprawia. Panie burmistrzu, zachęcam do spaceru. To niedaleko Urzędu! Najlepiej też z kamerą – napisała jedna z mieszkanek na profilu społecznościowym miasta.

Poniżej dalsza część artykułu