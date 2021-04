Mieszkańcy sami odnowią cerkiew

Przy wsparciu wicestarosty udało się zdobyć fundusze z Urzędu Konserwatorskiego w Przemyślu, urzędu marszałkowskiego oraz od prywatnego darczyńcy – Andrzeja Batrucha. W sierpniu 2020 r. zorganizowano spotkanie ekumeniczne przy budynku cerkwi, w którym udział wzięli mieszkańcy gminy, dyrektorzy placówek muzealnych i kulturalnych regionu, przedstawiciele zakładów karnych i duchowni czterech wyznań chrześcijańskich (rzymskokatolickiego, prawosławnego, greckokatolickiego i polskokatolickiego). Księża wspólnie odmówili modlitwę pod cerkwią w języku polskim oraz staro-cerkiewno-słowiańskim.

W cerkwi wymieniono już belki stropowe, wyremontowano też zewnętrzną kruchtę. W planach jest remont dachu, zabezpieczenie fundamentów oraz okien. – Najważniejszy jest dach, który przecieka – mówi Kamil Zubel. - Jeśli go nie naprawimy, nie ma sensu prowadzić jakichkolwiek prac w środku budynku.

Sprawę znają pracownicy Urzędu Gminy Dydnia, na której terenie znajduje się świątynia. – To prywatny budynek należący do parafii rzymskokatolickiej – tłumaczy Maciej Dżoń z dydyńskiego urzędu. – Podobnych zaniedbanych miejsc należących do prywatnych właścicieli jest u nas więcej, chociażby dwór w Dydni.