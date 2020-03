Polacy szyją maseczki dla seniorów i szpitali

Maseczki szyje m.in. firma znanej projektantki Ewy Minge. - „Pomimo strachu nie tylko o zdrowie, na moje hasło i tym razem nie zawiodłyście. Od wczoraj trwa produkcja maseczek medycznych dla szpitali, które się o to do nas zgłosiły" – napisała projektantka w mediach społecznościowych.

Dodała, że „zdobyli surowiec i dopóki go starczy pracują. Za darmo. - Nie szukamy w tej tragedii jak zarobić na brakach i jak wpakować swoje kieszenie do źródełka. Jesteśmy jednym z sektorów o najgorszych perspektywach w obliczu kryzysu. Nie wiem czy będziemy razem kolejne 30 lat ale zrobię wszystko by tak było – dodała Minge.

Za szycie wzięli się też m.in. pracownicy Dinoparku w Kołacinku w województwie łódzkim. Przynieśli do pracy maszyny do szycia, a właściciel parku rozrywki kupił potrzebne materiały.

Na szycie zdecydował się też Bytomski Ośrodek Edukacji. - Ponieważ zajęcia w naszej pracowni krawieckiej są zawieszone, nauczycielki praktycznej nauki zawodu - Sylwia Palik i Joanna Miliszewska wpadły na pomysł, by w ramach zadania domowego uczniowie i słuchacze uszyli maseczki ochronne dla członków swoich rodzin i znajomych. Akcja jednak przybrała szerszy wymiar, bo uszyto ich już ok. 300 sztuk - opowiada Piotr Klimza, dyrektor Bytomskiego Ośrodka Edukacji.

Urząd Miasta w Łodzi informuje mieszkańców, że jeśli uszyli maseczki, a nie wiedzą kto ich potrzebuje, albo mają płyn dezynfekujący, a nie wiedzą do którego szpitala mogą go przekazać, to mogą zadzwonić do koordynatora w łódzkim ratuszu. Jest nim Paweł Jędrachowicz. Można się z nim skontaktować pod numerem tel. 506-664-334.