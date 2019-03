Alkohol nie wyzwoli z lęku przed lataniem

Dr Magdalena Nowicka, psycholog z Uniwersytetu SWPS.

Czy katastrofy lotnicze powodują wzrost strachu przed podróżowaniem samolotem?

W naszym umyśle tworzą się różne wizje, które chronią nas przed myślą, że jesteśmy śmiertelni. Jeśli zdarzają się katastrofy, które pochłaniają wiele ofiar i są nagłaśniane przez media, wtedy nasze mechanizmy obronne zostają zachwiane.

Jakie są objawy lęku przed lataniem?

Bardzo zbliżone do tych przy innych fobiach. Pojawia się dość abstrakcyjny lęk przed śmiercią. Abstrakcyjny z uwagi na to, że porównując lot samolotem z codziennymi czynnościami, jesteśmy dużo bardziej narażeni na niebezpieczeństwo na przykład podczas jazdy samochodem. Człowiek na każdy sygnał związany z tym, czego się boi, będzie reagował bardzo silnym pobudzeniem fizjologicznym. Pojawią się przyśpieszone bicie serca oraz intensywne wydzielanie potu. Będzie to paniczny lęk.

Jak możemy pomóc takiej osobie już w samolocie?

Musimy skupić uwagę tej osoby na czymś innym niż sam lot. Taka osoba również powinna się przygotować do lotu. Dobrze, gdyby nie podróżowała w pojedynkę. Warto poinformować zarówno załogę samolotu, jak i ewentualnego współpasażera, że ten lęk w nas jest. Jeśli czujemy się niekomfortowo, warto zapytać o możliwość zmiany miejsca. Osoba, która boi się latać, nie powinna siadać przy oknie.

Jak leczyć fobię?

Dużą rolę odgrywa terapia behawioralna. Polega na oswajaniu bodźca. Z drugiej strony trzeba spojrzeć racjonalnie z zimną krwią na lęk. Trzeba sobie uzmysłowić brak realizmu naszych wyobrażeń, które stoją u jego podstaw. Można stosować również leki uspokajające, które pomagają przetrwać ten trudny czas. Inni stosują alkohol w celu rozluźnienia. Nie jest to dobry środek, aby regulować emocje, ponieważ jego efekty mogą być nieprzewidywalne. Na początku możemy się czuć zrelaksowani, a presja może odejść, aby po chwili ponownie się pojawić ze zdwojoną siłą.