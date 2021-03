Wulgaryzm w reklamie Karty Łodzianina

- Słowa uznawane za wulgarne to też element codzienności, oczywiście nienadużywane i wypowiadane we właściwym kontekście – napisał łódzki ratusz w mediach społecznościowych.

Od marca w Łodzi ź wprowadzono „Kartę Łodzianina". To system zniżek zachęcających mieszkańców do aktywnego korzystania z oferty kulturalno-rozrywkowej i usługowej miasta.

Karta Łodzianina to forma podziękowania dla wszystkich, którzy rozliczają się z podatków w Łodzi. Jedną z głównych korzyści posiadania karty będą tańsze bilety miesięczne w komunikacji miejskiej.

– To dla mnie ogromna radość i duma, że każdy łodzianin może korzystać z rabatów i ofert od ponad 100 partnerów, którzy już dołączyli do Karty Łodzianina – mówiła po wprowadzeniu karty Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.

Do projektu dołączyli także łódzcy restauratorzy i prywatne przedsiębiorstwa: kina, sklepy, firmy usługowe, korporacje taksówkarskie, obiekty sportowe i rekreacyjne oraz placówki medyczne.

Internauci: To na serio?

W krótkim wideo stand-uper na peronie kupuje normalny bilet, a dzięki tej karcie uzyskuje zniżkę, co podsumowuje stwierdzeniem: „J...bać biedę". Zresztą Pacześ w swoich występach często wykorzystuje ten zwrot.

Krytyczne słowa padły też ze strony lokalnych polityków. - To smutne, że Hanna Zdanowska zgadza się na promocje patologii i utrwala negatywne stereotypy o Łodzi i jej mieszkańcach - napisał na Twitterze Sebastian Bulak, łódzki radny PiS.

A inny radny Bartłomiej Dyba-Bojarski (niezrzeszony) napisał,- „ Oficjalny profil mojego miasta Pani Prezydent Zdanowska j jej złotouści pracownicy z PR pogardliwie o biednych. W mieście gdzie bieda dotknęła lub nadal dotyka ok 1/3 mieszkańców. Dzięki tej pogardzie PO jest tam, gdzie jest - skwitował.

Ale padały słowa zachwytu: -To jest zajebiste. Nie usuwajcie tego Pozdrowionka z Gdyni"- można przeczytać w komentarzach.

Inny internauta dodał: - „I za to Kocham moje Miasto". A kolejny zauważył, że „spot spełnił swoją rolę bo o karcie łodzianina usłyszała spora grupa osób, więc śmiało można powiedzieć że cel zrealizowany".

- Co do formy to mi się podoba że miasto się rozwija , pozdrawiam wszystkich hejtujących którzy nie użyli nigdy w życiu wulgaryzmu, smacznej kawusi – napisał na profilu Łodzi.