Protest przeciwko wydaniu „Mein Kampf”

"Wyrażamy zdumienie oraz oburzenie publikacją w Polsce „dzieła życia" Adolfa Hitlera „Mein Kampf". Nie dostrzegamy żadnych racji merytorycznych i historycznych dla wydawania psychopatologicznego „manifestu", który popchnął do zbrodni na ludzkości miliony Niemców oraz ich sojuszniczych kolaborantów" - uważają przedstawiciele Towarzystwa Jana Karskiego w wydanym oświadczeniu, które zostało przesłane do redakcji "Rzeczpospolitej".

"Uważamy to za moralne zło. Nie przyjmujemy tłumaczenia, że komentarz do polskiego „Mein Kampf" ma obnażać jego zło i „roztłumaczać" Polakom. Oni naprawdę, w ogromnej większości, doskonale to pojmują. Możemy sobie natomiast wyobrazić, jakie miejsce zajmie ta książka na półkach współczesnych wyznawców Hitlera cyklicznie świętujących jego urodziny" - dodają.