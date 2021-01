Pod chłopcami załamał się lód. Udało się ich uratować

Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 16:30 przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni. Policjanci podczas patrolu w tamtej okolicy zauważyli trzy młode osoby chodzące po lodzie na Stawie Glinki.

- Natychmiast zatrzymali radiowóz i wybiegli z niego, aby zabrać chłopców z lodu, niestety pod dziećmi lód się załamał – poinformował sierż. szt. Adam Wojciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej we Wrześni.

- Podjęto błyskawiczną decyzja o wejściu do wody trzymając się za ręce. Mundurowi stworzyli tak zwany „łańcuch życia"- mówi sierż. szt. Wojciński.

Policjant przyznaje, że dużym utrudnieniem w dojściu do chłopca był lód, który funkcjonariusze rozbijali rękoma, dzięki temu i udało się uratować pierwszego chłopca w wieku 12 lat. Po wyciągnięciu z zimnej wody został zabrany do Szpitala Powiatowego we Wrześni.