Jan Śpiewak: Wielka afera obnażyła twarz elit

Co to za akcja promocyjna szczepień, kiedy nie znamy listy ambasadorów, nie ma umów o udostępnienie wizerunku, mediów, kamer, fotografów? Janda zamieszcza wpis dopiero dzień po szczepieniu i czterokrotnie go zmienia, zmieniając też wersję wydarzeń. Ta afera jest tak wielka, bo pokazuje twarz naszych elit. Twarz absolutnie warcholską, prostacką, bezczelną i skorumpowaną.

Odpowiedzialność społeczna Jandy jest zdecydowanie większa niż starosty. Wszyscy, którzy wykorzystali do tego swoje stanowiska, powinni zostać z nich usunięci. Starości z PiS, którzy to zrobili, powinni zostać usunięci z partii i stanowisk. Leszek Miller powinien być usunięty z SLD. To, że wciąż w nim jest, pokazuje, że nie ma różnicy między PO, Jackiem Jaśkowiakiem a Leszkiem Millerem. To jedna ekipa. Kryzys będzie trwał, dopóki nie przeproszą i nie okażą skruchy. Oni grają, jak Kaczyński chce. Prezes PiS nie mógł sobie wymyślić lepszego początku roku. Otwiera szampana za każdym razem, gdy Miller otwiera usta.