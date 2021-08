Szkocja: Jednoosobowy protest Polaka przed konsulatem

Protest zorganizował Grzegorz Rybak, obywatel Polski, który wyemigrował do Edynburga. Demonstruje on przeciwko działaniom polskiego rządu i podlegających mu służb - m.in. Straży Granicznej, policji i wojska na granicy z Białorusią i niedopuszczeniu pomocy humanitarnej do uchodźców.

Organizator protestu w swoim oświadczeniu pisze: "Zachowanie polskiego rządu i podległych im służb, w tym Straży Granicznej, Policji i Wojska Polskiego wobec przebywających na granicy polsko – białoruskiej uchodźców z Afganistanu napawa mnie zgrozą i obrzydzeniem. Uniemożliwianie dostępu do wody, jedzenia, środków higienicznych, tłumaczy, opieki medycznej i prawnej nie może być nazwane inaczej niż barbarzyństwem" - przekonuje.