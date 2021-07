Autokar stanął w płomieniach. Kierowca uratował 25 dzieci

Kierowca prowadził autokar w tunelu na trasie S36 we wtorek rano, gdy nagle dostrzegł, że coś nie jest w porządku. Postanowił natychmiast wydostać wszystkich pasażerów z pojazdu, zanim doszło do eksplozji i pożar całkowicie pochłonął autokar.

- Kiedy zrozumiałem, co się stało, nie zawahałem się ochronić pasażerów, wysadzając ich z autobusu i organizując transport w bezpieczne miejsce - powiedział kierowca Mauro Mascetti gazecie TGCom 24.

#Lecco, intervento dei #vigilidelfuoco dalle 10 di stamattina sulla SS 36 per l’#incendio di un pullman mentre era in transito in una galleria, all’altezza di Lierna. Illesi i passeggeri a bordo, squadre al lavoro per mettere in sicurezza la sede stradale [11:30 #13luglio] pic.twitter.com/kTkXcuDefq