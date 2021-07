Botswana: Drugi diament-gigant w ciągu miesiąca

Diament o wadze 1098 karatów, trzeci co do wielkości tego typu kamień na świecie, znaleziony został w czerwcu w Botswanie przez pracowników firmy Debswana.

Dzisiejsze znalezisko spycha go na czwartą pozycję. Również w Botswanie pracownicy firmy Lucara Botswana znaleźli biały diament o wadze 1174 karaty, co plasuje go na drugiej pozycji wśród największych diamentów na świecie.

Najnowsze znalezisko umacnia Botswanę jako lidera na światowym rynku wydobywczym kamieni szlachetnych - to w tym kraju znaleziono 6 spośród 10 największych diamentów

Wciąż największym pozostaje znaleziony w 1905 roku w Afryce Południowej Cullinan, którego części zdobią brytyjskie klejnoty koronacyjne. Ważył 3106 karatów.