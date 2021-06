Arabia Saudyjska: Egzekucja 26-latka za to co robił, gdy miał 17 lat

Egzekucję wykonano, mimo, że władze Arabii Saudyjskiej zapewniały, że zniosły karę śmierci dla osób niepełnoletnich - czytamy w BBC.

Mustafa Hashem al-Darwish został aresztowany w 2015 roku. Mężczyźnie zarzucono sformowanie komórki terrorystycznej i próbę doprowadzenia do zbrojnej rewolty w kraju.

Jednak Amnesty International i Reprieve wzywały do wstrzymania jego egzekucji przekonując, że mężczyźnie nie zapewniono prawa do uczciwego procesu.

Al-Darwish miał z czasem odwołać swoje, obciążające go zeznania, które miał złożyć po torturach.

Władze Arabii Saudyjskiej nie odniosły się do tych zarzutów.

Al-Darwiszh został skazany za "działania zmierzające do zakłócenia bezpieczeństwa państwa i wzniecenia zamieszek".

Mustafa Hashem al-Darwish is a child defendant who was executed without notice in Saudi Arabia today. His death means that the Kingdom has executed the same number of people in the first half of 2021 as they did in the whole of 2020.



???? This is a human rights crisis. pic.twitter.com/YmY3pTqiWK