Dziewięciolatka i czterolatka w aucie. Jechały popływać

Siostry powiedziały funkcjonariuszom, że zmierzały do Kalifornii, ponieważ chciały "popływać w oceanie".

Kierowany przez nie pojazd uderzył w inny samochód, a następnie zderzył się czołowo z ciężarówką. Dziewczynki miały zapięte pasy bezpieczeństwa i nie odniosły obrażeń.

Jak relacjonuje policja, siostry około 3 rano w środę wzięły kluczyki od rodzinnego samochodu. Ich rodzice w tym czasie spali.

Ich celem była Kalifornia, stan oddalony o co najmniej 10 godzin jazdy. Tam chciały spędzić wakacje na plaży.

Dziewięciolatka przejechała około 10 kilometrów, zanim uderzyła w inny pojazd. Nagranie z kamery jednego z policjantów na miejscu zdarzenia pokazuje następstwa wypadku i uszkodzenia czerwonego Chevy Malibu. Można usłyszeć, jak jeden z funkcjonariuszy mówi: "To szaleństwo! Ona prowadzi samochód?".

Officers got quite a surprise when they responded to an accident this morning & discovered the driver was a 9yo girl. The young girl & her 4yo sister apparently snagged the keys to the family car while their parents were sleeping & set out on their own summer adventure. #wvc pic.twitter.com/evHq3DiBRC