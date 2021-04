Stypendium nie dla białych. Gubernator: To nie rasizm

Za każde zwycięstwo w sezonie 2020-21 występujący w NBA klub Utah Jazz funduje czteroletnie stypendium dla studentów uczących się na jednym z sześciu uniwersytetów w stanie Utah. Wsparcie obejmuje koszt czesnego, pomocy naukowych, zakwaterowania i wyżywienia.

O stypendium Utah Jazz nie mogli ubiegać się biali. Klub ogłosił, że stypendia oferowane są wyłącznie przedstawicielom mniejszości etnicznych: Azjatom lub osobom pochodzącym z wysp Pacyfiku, czarnym lub Afroamerykanom, Latynosom, rdzennym Amerykanom i rdzennym mieszkańcom Alaski. Większe szanse na uzyskanie stypendium miały osoby wykazujące "finansową potrzebę", niezależnie od tego, czy spełniały normy federalne dotyczące otrzymywania pomocy finansowej dla studentów (tzw. FAFSA).

Termin składania podań minął na początku kwietnia.

Podczas sesji pytań i odpowiedzi gubernator stanu Utah został zapytany przez jednego z mieszkańców, czy nie uważa polityki Utah Jazz za rasistowską. - Co pan zamierza zrobić, by uniemożliwić Utah Jazz takie rasistowskie praktyki? - pytał mężczyzna.

- Nie uważam tego za rasizm - odparł gubernator Spencer James Cox. - Sądzę, że to odpowiedź na przejawy rasistowskiej niesprawiedliwości, które miały miejsce w naszej społeczności przez długi czas - dodał.

- Co zamierzam zrobić wobec Utah Jazz? Absolutnie nic - zadeklarował polityk. Stwierdził, że wierzy w konstytucję Stanów Zjednoczonych oraz wolność gospodarczą. - Pańskie lub moje dziecko nie ma żadnych praw do pieniędzy Utah Jazz. Utah Jazz i Ryan Smith (właściciel klubu - red.) mogą robić ze swoimi środkami, co chcą - dodał.