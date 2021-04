Nowa Zelandia zakaże palenia tytoniu urodzonym po 2004 roku?

Plany Nowej Zelandii obejmują stopniowe podwyższanie wieku legalnego palenia papierosów, co ostatecznie może doprowadzić do wprowadzenia zakazu sprzedaży papierosów osobom urodzonym po 2004 roku. W praktyce uczyniłoby to palenie nielegalnym dla tego pokolenia.

Rozważano także znaczące obniżenie dopuszczalnego poziomu nikotyny w wyrobach tytoniowych, zakaz stosowania filtrów, ustalenie minimalnej ceny tytoniu oraz ograniczenie miejsc, w których można sprzedawać takie wyroby.

- Potrzebujemy nowego podejścia - powiedziała minister zdrowia dr Ayesha Verrall. - Około 4500 Nowozelandczyków umiera każdego roku z powodu tytoniu i musimy poczynić przyspieszone postępy, aby móc osiągnąć cel jakim jest wolność od dymu do 2025 roku - dodała.

Propozycje zostały przyjęte z zadowoleniem przez szereg organizacji zdrowia publicznego. Jak zauważa Lucy Elwood, dyrektor naczelna Cancer Society, ??liczba sprzedawców detalicznych wyrobów tytoniowych była czterokrotnie wyższa w społecznościach o niskich dochodach, gdzie wskaźniki palenia były najwyższe. - Te rażące nierówności są powodem, dla którego musimy chronić przyszłe pokolenia przed szkodliwym wpływem tytoniu - powiedziała. - Tytoń jest najbardziej szkodliwym produktem konsumenckim w historii i należy go wycofać - dodała.