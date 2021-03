Alarmy bombowe w organizacjach pozarządowych

"Popierasz Strajk Kobiet? Teraz przyszedł czas na spłatę. Podłożyliśmy już bombę w twoim biurze. Nie słyszałaś. Wysadzimy ją w powietrze. O wiele za długo znosiliśmy wybryki lewaków, ich wezwanie do zniszczenia tradycyjnych wartości. My nie możemy dłużej przymykać na to oczu. Będziemy działać zdecydowanie. Nie obchodzi nas twój los. Ostrzeżenie już było. W takim razie proszę winić tylko siebie. Aborcja to morderstwo! Życie za życie! Krew za krew!" - brzmiała treść maili.

Dziś jak wiele organizacji pozarządowych otrzymaliśmy maila z informacją o podłożonej bombie w naszej siedzibie. Dziękujemy @Policja_KSP za szybką interwencję. Nie lekceważmy pogróżek nawet jeśli są absurdalne. Nie wolno godzić się na przemoc w żadnej postaci. — Forum Obywatelskiego Rozwoju (@FundacjaFOR) March 8, 2021

"Gazeta Wyborcza" podaje, że maile o takiej treści otrzymały Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Schumana, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Greenpeace, Sieć Obywatelska Watchdog, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej i Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego.