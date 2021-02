Dentysta stworzył dla koali protezę. "Dała mu nowe życie"

W 2017 roku pielęgniarka weterynaryjna Marley Christian z Nowej Południowej Walii w Australii znalazła małego samca koali obok jego umierającej matki. Zwierzę zamiast jednej stopy miało wystającą kość. Pielęgniarka zdecydowała się zająć torbaczem. Nazwała go Triumph i umieściła go w ośrodku Friends of the Koala w Lismore.

Poniżej dalsza część artykułu