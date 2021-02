Dziwnów: Samochód wpadł do zalewu. Zginęły cztery osoby

Do zdarzenia doszło ok. godz. 12:30. Jak relacjonowali świadkowie, auto poruszało się ulicą Szosową. Samochód przeciął Wybrzeże Kościuszkowskie, przylegający parking i wpadło do wody, która z uwagi na znajdujący się w tym miejscu tor żeglugowy jest stosunkowo głęboka.

Według nieoficjalnych informacji, samochodem podróżowały dwie osoby dorosłe, dwoje dzieci oraz pies.

Samochód został wyciągnięty z Zalewu Kamieńskiego. Strażacy poinformowali, że nikt nie przeżył wypadku.