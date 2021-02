Sondaż CBOS: Młodzież ostro skręca na lewo

Wówczas, na przestrzeni 1990-1991 odsetek młodych deklarujących poglądy lewicowe spadł gwałtownie niemal o połowę - z 29 do 14 pkt. proc.

W latach następny "lewicowość" młodzieży spadała, szczyty w okolicach 24-25 pkt. proc. zyskując w latach 1994-1995 i 2000-2001. Od tamtej pory głównie spadała, utrzymując się w okolicach 10-15 pkt. proc.

Niewielki wzrost obserwujemy w 2017 roku, gdy krzywa wskazująca poparcie dla poglądów lewicowych delikatnie rośnie i dochodzi do 17 pkt.

Gwałtowny wzrost nastąpił w okresie 2019-2020 - lewicowe sympatie deklaruje 30 proc. ankietowanej młodzieży, co oznacza niemal dwukrotny wzrost.

CBOS podkreśla, że to najwyższy poziom w historii badań, ale też po raz pierwszy od 20 lat większy odsetek wyraża sympatię do lewicy niż do prawicy (27 proc.). Po raz pierwszy miało to miejsce w latach 1999-2000, gdy poparcie dla lewicy wzrosło do 25 pkt. proc., a do prawicy spadło do 20 pkt. proc.