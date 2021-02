Facebook odblokował anglojęzyczny profil IPN

"W poście, który został zablokowany, napisaliśmy o niemieckich planach germanizacji dzieci, odnosząc się do autentycznych dokumentów. Mimo zgłoszenia o zweryfikowanie decyzji, konto pozostało zablokowane przez cztery dni, czyli do godzin popołudniowych 9 lutego 2021 r." - podkreślono.

IPN przytoczył treść zablokowanego postu. "Datowany na 15 maja 1940 r., 'Einige Gedanken über die Behandlung der Fremdenvölker im Osten' ('Kilka myśli o traktowaniu obcoplemieńców na Wschodzie') Heinricha Himmlera to dokument który mrozi krew w żyłach – zwłaszcza tam, gdzie traktuje o dzieciach. Jest to w gruncie rzeczy instrukcja porywacza, zainspirowana teoriami Walthera Darrégo, ministra Rzeszy ds. Żywności i Rolnictwa, którego ideologia rasowa 'Blut und Boden' ['Krew i gleba'] położyła podwaliny pod program denacjonalizacji" - głosił fragment postu, w którym wskazano, że w latach 1940-1945 III Rzesza wywiozła z podbitych ziem setki tysięcy nieletnich, "traktując ich jak produkty i stosując rygorystyczne procedury kontroli jakości".

"Niemcy poszukiwali materiału nadającego się do germanizacji, a dzieci uznane za zdatne ze względu na 'dobrą krew' odbierano rodzinom i kierowano do specjalnych obozów, gdzie poddawano je selekcji. Zakwalifikowane do programu przechodziły tam wstępną germanizację zanim wysłano je do niemieckich rodzin" - czytamy. Jak dodano, dzieci niespełniające wymagań znikały w obozach koncentracyjnych lub były wykorzystywane do eksperymentów "medycznych".

IPN podał, że z 200 tys. polskich dzieci po wojnie odnalazło się 30 tys.

Instytut przypomniał także, że w styczniu Facebook zablokował możliwość zagranicznej promocji filmu IPN o niemieckim obozie w Łodzi, do którego trafiły tysiące dzieci.