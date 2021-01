Minus 15 stopni Celsjusza. Zdobywała Babią Górę w bieliźnie

Turyści, którzy znaleźli kobietę i ratownicy z pierwszej grupy, która do niej dotarła, ubrali ją we własną odzież. Początkowo turystka schodziła wraz z goprowcami o własnych siłach, ale wkrótce, w śniegu głębokim po pas, silnym wietrze i temperaturze odczuwalnej minus 20 stopni, okazało się to ponad jej siły.

Konieczne było wezwanie kolejnej ekipy GOPR. Ratownicy znieśli kobietę na noszach i przekazali ją pogotowiu.

Kobieta trafiła do szpitala. Jest w stanie znacznej hipotermii, temperatura głęboka jej ciała spadła poniżej 26 stopni, wszystkie kończyny są odmrożone.