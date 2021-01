Gwatemala: Karawana imigrantów zatrzymana kijami i gazem AFP

Siły bezpieczeństwa Gwatemali użyły w niedzielę kijów i gazu łzawiącego, aby zatrzymać zmierzającą do USA karawanę imigrantów. Wcześniej przedstawiciele przejmującej władzę w USA administracji Joe Bidena apelowali do imigrantów, aby ci zawrócili z drogi do USA.