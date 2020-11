Sondaż: Komu ufają Polacy? Najbardziej wojsku, najmniej - TK AFP

Zaledwie co czwarty Polak deklaruje zaufanie do Trybunału Konstytucyjnego. Odsetek Polaków, którzy nie ufają Kościołowi przekroczył liczbę tych, którzy deklarują do tej instytucji zaufanie - wynika z sondażu IBRiS dla Onetu.