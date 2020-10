Napisy na gmachu MEN. Aktywistka LGBT zatrzymana

"Nie ma zgody na represje! Nie ma zgody na to, aby policja o 6 rano wbijała nam się do mieszkań!" - czytamy w poście na Facebooku. Według "Stop Bzdurom", zatrzymana została przewieziona na komendę przy ul. Wilczej, a prokuratura zapoznaje się z aktami sprawy.

O zatrzymaniu poinformowała w mediach społecznościowych m.in. Kampania Przeciw Homofobii. Tzw. kolektyw "Stop Bzdurom" przekazał, że rano policjanci weszli do mieszkania aktywistki LGBT, która została zatrzymana.

- Ci, którzy niszczą zabytki, to barbarzyńcy - mówił na zorganizowanej przed siedzibą MEN konferencji prasowej minister Dariusz Piontkowski. Podkreślał, że budynek ministerstwa zajmuje "szczególne miejsce w naszej historii".

Siedziba MEN, czyli budynek przy alei Jana Chrystiana Szucha 25 został wzniesiony w latach 1927-1930 dla Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Po zajęciu stolicy w 1939 r. niemieccy okupanci rozpoczęli w ramach eliminacji polskiej inteligencji masowe aresztowania, a gmach ministerstwa stał się siedzibą Urzędu Komendanta Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa Dystryktu Warszawskiego. Trzy piętra w budynku zajmowało Gestapo.

W gmachu przetrzymywani, przesłuchiwani, torturowani i mordowani byli aresztowani przez Niemców Polacy.

- Budynek został sprofanowany przez grupę idiotów, bo trudno to inaczej nazwać - komentował Piontkowski. - Ta trójka zrobiła to z pełną premedytacją. Nie był to akt desperacji, wzburzenia emocjonalnego, tylko zaplanowana akcja - podkreślał minister.