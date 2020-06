Japonia: Dziwny obiekt latający na niebie. "Rozrzuca wirusy"

Jak podaje agencja Reutera, mieszkańcy japońskiego Sendai w środę rano na niebie zaobserwowali kulisty, biały obiekt przypominający balon. Pod nim znajdował się przedmiot w kształcie krzyża z obracającymi się śmigłami.

Obiekt miał nieruchomo wisieć na niebie przez kilka godzin - poinformowali urzędnicy z biura agencji meteorologicznej w Sendai.

Balloon-like object in Japanese sky sets Twitter afire with talk of UFOs, Godzilla https://t.co/BNgPnzVFO7 pic.twitter.com/ePaqCAOLFS