Roger Waters: Biała cisza jest przestępstwem

"Obejrzyjcie ten film. Policja i ci, którym służy, raczej zwiększą przemoc i spalą miasto, niż poniosą prawną odpowiedzialność" - napisał muzyk.

"Co z zarzutem morderstwa pierwszego stopnia? Co z karą dla zabójcy?" - pyta Waters. "Oto jak teraz wygląda prawo".

WHITE SILENCE IS VIOLENCE!



Watch this video! The Police, & those they serve, would rather jack up the violence & burn down the town, than be held accountable under the law.



How about, Murder in the first degree, life for killer...



How about actual real law?



(Video @shaunking) pic.twitter.com/D1yFO9lbgV