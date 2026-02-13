Życie monarchów i ich rodzin w demokratycznych krajach Zachodu wygląda barwnie. Zamki, pałace, karety, staroświeckie luksusowe auta. Wyspecjalizowani dziennikarze od lat interesują się ich zdrowiem, dietą, drgnieniem serc, ubiorem. Wokół koronowanych głów kręcą się ludzie w garniturach, frakach, smokingach, drogich sukniach, mundurach, czasem w strojach ludowych. Zupełnie inaczej niż w wielkich królestwach biznesu IT, gdzie dominują rather T-shirty i dżinsy. Mark Zuckerberg rzadko zakłada marynarkę, a pod nią niczym – może poza ceną – niewyróżniającą się koszulę, bez krawata. Królowie biznesu nie mogą być pewni, że zawsze będą prezesami, że nie zbankrutują albo ktoś wykupi ich firmę. Rodziny królewskie nie muszą się martwić o przyszłość, są i będą. Przynajmniej tak się do niedawna wydawało.