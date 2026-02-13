4 zł tygodniowo przez rok !
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Pałac Królewski w Oslo (nor. Slottet, Det Kongelige Slott) – oficjalna siedziba norweskich monarchów i jeden z najbardziej charakterystycznych budynków stolicy Norwegii.
Życie monarchów i ich rodzin w demokratycznych krajach Zachodu wygląda barwnie. Zamki, pałace, karety, staroświeckie luksusowe auta. Wyspecjalizowani dziennikarze od lat interesują się ich zdrowiem, dietą, drgnieniem serc, ubiorem. Wokół koronowanych głów kręcą się ludzie w garniturach, frakach, smokingach, drogich sukniach, mundurach, czasem w strojach ludowych. Zupełnie inaczej niż w wielkich królestwach biznesu IT, gdzie dominują rather T-shirty i dżinsy. Mark Zuckerberg rzadko zakłada marynarkę, a pod nią niczym – może poza ceną – niewyróżniającą się koszulę, bez krawata. Królowie biznesu nie mogą być pewni, że zawsze będą prezesami, że nie zbankrutują albo ktoś wykupi ich firmę. Rodziny królewskie nie muszą się martwić o przyszłość, są i będą. Przynajmniej tak się do niedawna wydawało.
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Prawdziwe igrzyska zaczynają się wtedy, kiedy gaśnie olimpijski znicz i trzeba rozliczyć faktury, a potem zadbać...
Ambasador Tom Rose: „Jeśli te wyniki faktycznie odzwierciedlają stan opinii publicznej, to jest to godne pożałow...
Wraz z kolejnymi doniesieniami o pogarszającym się stanie zdrowia Ramzana Kadyrowa w Rosji miała ruszyć rywaliza...
W tej chwili mamy w Polsce bezpardonową wojnę między zwolennikami ulegania Unii i ulegania Ameryce. Żadna z tych...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas