Chłopak ubrany w wojskową bluzę i bojówki z całej siły kopie w brzuch wystraszonego mężczyznę. Gdy ten upada na krzesło, nastolatek uderza go w twarz. Bity próbuje się zasłonić, ale utrudniają mu to kajdanki. Następnie chłopak zadaje kilka ciosów kolanem, po czym rzuca skutego mężczyznę na podłogę i tłucze go pięściami po głowie. Krótkie nagranie z tego zajścia we wrześniu 2023 r. na komunikatorze Telegram opublikował Ramzan Kadyrow. Widocznym na filmie katem jest jego 15-letni wówczas syn, a jego ofiarą 19-letni student Nikita Żurawel, oskarżony o spalenie Koranu przed meczetem w Wołgogradzie. Komentując swój wpis czeczeński przywódca napisał, że jest dumny z syna, który „wyrobił w sobie dorosłe ideały honoru, godności i obrony swojej religii”. Ramzan przyznał mu także tytuł Bohatera Republiki Czeczeńskiej. Wtórowali mu inni przedstawiciele czeczeńskiej elity wychwalając patriotyzm Adama. Według ekspertów to właśnie od momentu skatowania bezbronnego Żurawela Kadyrow miał uznać, że to jego najmłodszy syn najlepiej nada się na jego następcę. Otwarte pozostaje jednak pytanie, czy 18-letni obecnie chłopak kiedykolwiek będzie w stanie zająć miejsce ojca. Szczególnie że może być na nie kilku chętnych.