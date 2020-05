Debata: 30-lecie samorządu terytorialnego. Jaka przyszłość czeka polskie samorządy

W debacie wezmę udział przedstawiciele polskich samorządów: Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego, Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, Marta Majewska, burmistrz Miasta Hrubieszowa, Jacek Sutryk prezydent Wrocławia, Zygmunt Frankiewicz, senator, prezes Związku Miast Polskich, Andrzej Porawski dyrektor Biura Związku Miast Polskich oraz Stanisław Jastrzębski, wiceprzewodniczący ZGW RP, wójt gminy Długosiodło.

Uczestnicy debaty wraz z prowadzącym Michałem Szułdrzyńskim, zastępcą reaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” podsumują 30 lat działalności samorządów i porozmawiają o osiągnięciach polskiej samorządności terytorialnej.

Debata będzie także okazją do tego, by zastanowić się nad powodami niewykorzystanych przez samorządy szans. Z jakimi ograniczeniami rozwoju borykają się samorządy w Polsce? Jakie wnioski można wyciągnąć z niezrealizowanych alternatywnych modeli rozwoju samorządu terytorialnego? Na wszystkie te pytania prelegenci odpowiedzą na podstawie własnych doświadczeń z codziennej pracy.

Ważnym elementem dyskusji będzie próba spojrzenia w przyszłość, po to by zastanowić się co czeka polskie samorządy i jakich zmian potrzebują.

Zapraszamy na transmisję z debaty we wtorek o godzinie 11:00 na www.rp.pl oraz na kanale „Rzeczpospolitej” na YouTubie.