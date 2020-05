Po majówce otwarcie Zamku Królewskiego

W poniedziałek o godz. 11.15, symbolicznie nawiązującej do historii odrodzenia Zamku Królewskiego, odegrany zostanie hejnał warszawski, a prof. dr. hab. Wojciech Fałkowski, dyrektor Zamku, uroczyście otworzy Bramę Zegarową i zaprosi publiczność do bezpłatnego zwiedzania (wystarczy pobrać wejściówkę w kasie).

Udostępniona nowa Trasa Królewska poprowadzi przez Apartamenty Królewskie, m.in. Salę Canaletta, Dawną Izbę Audiencjonalną, Sypialnię, Garderobę, Gabinet Króla, Salę Tronową, Rycerską, Wielką oraz Salę Rady. Będzie to skrócona wersja dotychczasowej trasy. Wnętrza w poniedziałek można zwiedzać od godz. 11.15 do 17 (ostatnie wejście o godz. 16). Natomiast Ogrody Zamkowe tego dnia czynne są od godz.10 do 20.

To pierwszy etap udostępniania Zamku dla publiczności, zgodny z ogłoszonym przez premiera Mateusza Morawieckiego kolejnym etapem odmrażania gospodarki. Otwarcie nastąpi na zasadach uwzględniających respektowanie przyjętych norm bezpieczeństwa. Pracownicy Zamku mają nadzieję, że już wkrótce udostępnią następne trasy.

Uroczystość otwarcia 4 maja można także obejrzeć online, dzięki transmisji poprzez kanał YouTube na stronie internetowej Zamku i Facebooku.

Obecnie Zamek będzie czynny w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 12 - 17; w soboty i niedziele - od 10 do 17. Ostatnie wejście - na godzinę przed zamknięciem. Zwiedzanie wyłącznie indywidualne przy zachowaniu limitu do 100 osób na godzinę.