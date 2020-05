Złodziej klocków udawał brata starszego o 18 lat

Ponieważ zaczynał się od liczby 75, funkcjonariusze powzięli podejrzenie oszustwa.

W trakcie dochodzenia okazało się, że złodziej podał dane swojego starszego brata.

Analiza jego wcześniejszych dokonań wykazała, że 27-latek ma już na koncie kilka kradzieży, a że ukradł przedmioty warte powyżej 500 zł, są w świetle prawa przestępstwem.

Mężczyzna ukradł m.in. klocki lego o wartości 900 zł, a także artykuły spożywcze, w tym 26 bombonierek o wartości ponad 600 zł.

Podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów. Sąd będzie mógł go skazać nawet na pięć lat więzienia. W oddzielnym trybie zostanie też ukarany za wprowadzenie policjantów w błąd co do tożsamości, które w tym przypadku stanowi wykroczenie - informuje Onet.