Sąd: Logo Jägermeistera nie obraża chrześcijan

Znakiem rozpoznawczym Jägermeistera jest jego logo, które przedstawia głowę jelenia z krzyżem między rogami. Nawiązuje oni do przypowieści o św. Hubercie, który urodził się około 657 roku w Tuluzie, żył we współczesnej Francji i miał wielką pasję - polowania. Bez skrupułów tropił i mordował jelenie. Zmieniło się to jednak, gdy podczas jednego z nich, ogromne, białe zwierzę zbliżyło się do niego, a między jego rogami znajdował się jarzący się krzyż. Uznając to za znak od Boga, przysiągł poprawę, przestał polować i przyłączył się do kościoła jako misjonarz. Od 1935 roku słynny wizerunek jelenia z krzyżem zdobi przednią etykietę charakterystycznej, zielonej butelki Jägermeistera.

