Child alert odwołany. 10-letni Ibrahim odnaleziony w Belgii

Jak informowała policja, 10-letni Ibrahim został prawdopodobnie przez swojego ojca zabrany spod opieki matki w niedzielę wieczorem. Do wydarzeń doszło na jednym z osiedli w Gdyni. Matka chłopca twierdziła, że to ona, nie ojciec Ibrahima, ma prawo do opieki nad dzieckiem.

Poszukiwania dziesięciolatka zostały zakończone. "Służby belgijskie oficjalnie poinformowały, że życiu i zdrowiu Ibrahima nie zagraża niebezpieczeństwo" - podała na Twitterze policja. Poinformowała, że Ibrahim jest w Belgii pod opieką ojca, a kolejne czynności w tej sprawie może podejmować sąd.