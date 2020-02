Niemcy boją się islamu. Podział się pogłębia

Zamachy na meczety w trakcie piątkowych modłów przy użyciu broni automatycznej w wielu niemieckich miastach miały sprowokować muzułmanów do przemocy, co z kolei miało dać początek wojnie domowej w Niemczech.

Wszystko po to, aby wyzwolić kraj zalewany obcą religią, kulturą oraz ideologią głoszącą prymat islamu nad chrześcijaństwem. Taki był plan grupy terrorystycznej, której 12 członków zostało kilka dni temu aresztowanych przez policję w czasie skoordynowanej akcji w kilku landach.

AfD jest wojującym antyimigranckim ugrupowaniem charakteryzowanym otwarcie w Niemczech jako faszystowskie czy neonazistowskie. Cztery lata temu przyjęta została antyislamska strategia partii. Sprowadza się do twierdzenia, że „islam nie należy do Niemiec”, co oznaczać powinno zakaz budowy meczetów czy działalności szkół islamskich i wiele innych ograniczeń.