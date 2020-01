Migranci szturmowali granicę Meksyku. Armia użyła gazu AFP

Setki migrantów z Ameryki Środkowej próbowało się dziś dostać do Meksyku. Gdy przeprawiali się przez rzekę na granicy z Gwatemalą, armia wystrzeliła gaz łzawiący, by zmusić ich do odwrotu.