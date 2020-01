Czarnoskóra aktywistka usunięta ze zdjęcia. Associated Press przeprasza

Vanessa Nakate, nastoletnia działaczka klimatyczna, brała udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Była tam z czterema innymi aktywistkami, w tym między innymi z Gretą Thunberg. Amerykańska agencja prasowa Associated Press opublikowała komunikat na temat wydarzenia, który opatrzyła zdjęciem młodych działaczek. Nakate zauważyła wówczas, że wycięto ją ze zdjęcia, do którego pozowała ze swoimi rówieśniczkami.

