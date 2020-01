Podleśna: Nikt nie pluł na auto Magdaleny Ogórek

- Moim zdaniem te czyny należą do repertuaru osób protestujących na całym świecie - powiedziała w rozmowie z Zuzanną Dąbrowską aktywistka społeczna Elżbieta Podleśna, odnosząc się do głośnego protestu przed siedzibą Telewizji Polskiej oraz związanymi z tym zarzutami wobec demonstrantów.

Działaczka była pytana o sprawy w sądzie, które będzie miała w tym tygodniu.

- Obie dotyczą ubiegłorocznego protestu pod Telewizją Polską. Jedna dotyczy wejścia do hallu głównego telewizji - który jest przestrzenią otwartą, powinien być przynajmniej, do niedawna był - z którego zostaliśmy brutalnie wyrzuceni. Ja zostałam wyrzucona w taki sposób, że trzeba było do mnie wzywać pogotowie - powiedziała w #RZECZYoPOLITYCE Elżbieta Podleśna. Na uwagę, że protestujący nie dali spokojnie przejechać dziennikarce Magdalenie Ogórek, aktywistka odparła: - A to jest druga sprawa.

Atak na Magdalenę Ogórek przed siedzibą TVP Info Wieczorem w sobotę 2 lutego 2019 r. przed siedzibą TVP Info doszło do demonstracji, której uczestnicy próbowali uniemożliwić wyjazd spod siedziby telewizji Magdalenie Ogórek, dziennikarce TVP Info. Dziennikarka była lżona przez część uczestników demonstracji. Doszło do interwencji policji. Magdalena Ogórek komentowała incydent na Twitterze. "Auto oplute, porysowane, obklejone całkowicie naklejkami, wyzwiska, rzucanie się pod koła. Szarpanina i przemoc. Tak wyglądał mój wyjazd z TVP. A oni się cieszą i wklejają film" - napisała. W #RZECZYoPOLITYCE Elżbieta Podleśna przyznała, że Ogórek miała prawo wyjść z pracy. - My również mamy prawo zakomunikować, co sądzimy o jakości jej pracy, o jej postawie w pracy, ponieważ jest pracowniczką Telewizji Polskiej, na którą ja osobiście płacę abonament, w związku z czym mam prawo wyrażać swoje zdanie na temat tego, w jaki sposób używa języka nienawiści, w jaki sposób wpływa na stan debaty publicznej w Polsce - oświadczyła Podleśna. Dodała, że sprawa wejścia do hallu budynku telewizji nie ma nic wspólnego z Magdaleną Ogórek. - To działo się kilka dni przed słynną sprawą rzekomego ataku na panią Ogórek i jedynymi osobami, które zostały zaatakowane byliśmy my, osoby, które weszły do telewizji po to, aby odczytać list do prezesa (TVP - red.) Jacka Kurskiego - stwierdziła Podleśna dodając, że wszystko działo się w obecności policji, która nie interweniowała wobec protestujących.

Dopytywana działaczka oświadczyła, że uczestnicy protestu byli atakowani przez ochroniarzy i że w związku z tym skierowane zostały prywatne akty oskarżenia. Podleśna powiedziała, że ochroniarze spowodowali uszczerbki na zdrowiu protestujących. Pytana, czy demonstranci dysponują potwierdzającymi te twierdzenia obdukcjami, aktywistka stwierdziła: - Mamy to potwierdzone załogą pogotowia, która przyjechała na miejsce, wezwana zresztą przez policję. Podleśna relacjonowała, że "to co się tyczy Magdaleny Ogórek" miało miejsce kilka dni później. Powiedziała, że gdy dziennikarka TVP wychodziła z pracy, zastała "jak co dzień przez prawie trzy tygodnie" protestujących i zachowywała się w stosunku do nich w sposób "dość frywolny, przesyłając buziaczki". - Nie sprawiała wrażenia osoby, która obawia się kontaktu z nami, zresztą miała go wcześniej - dodała aktywistka. Oświadczyła, że gdy dziennikarka usiadła za kierownicą samochodu i ruszyła, część "osób protestujących" siadła na ziemi, "wystawiając swoje plakaty, swoje hasła tak, aby pani Ogórek musiała dłużej na nie patrzeć" oraz wyrażała "swoje opinie na jej temat poprzez krzyki", m.in. "kłamczucha".