Chciał odstawić kawę. Zginęły trzy osoby

Do wypadku doszło na drodze międzystanowej nr 65 w pobliżu miejscowości Whitestown, na północny-zachód od Indianapolis.

Jak podała policja, ciągnik siodłowy z naczepą wjechał w jadące przed nim auta. Osiem samochodów osobowych zostało uszkodzonych. Jeden z pojazdów został przygnieciony przez ciężarówkę. W aucie tym zginęły dwie młode kobiety i jednoroczne dziecko. Trzynaście osób trafiło do szpitali z obrażeniami niezagrażającymi życiu.

"To smutny dzień dla dwóch rodzin z hrabstwa Boone" - oświadczył w komunikacie szeryf Mike Nielsen. "Nieuwaga kierujących to główna przyczyna wielu wypadków na naszych drogach. Sądzimy, że i w tym przypadku przyczyniła się do tragedii" - dodał.

Policja poinformowała, iż kierujący ciężarówką 34-letni mężczyzna zeznał, że odwrócił wzrok, by odstawić kubek z kawą. Z tego powodu nie zauważył, że jadące przed nim pojazdy zwalniają i nie zdążył zmniejszyć prędkości, doprowadzając do wypadku.

Po zderzeniu droga międzystanowa była zamknięta przez ok. cztery godziny.

Kierowca ciężarówki został aresztowany i usłyszał zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci.