Większość Niemców przeciw fajerwerkom w Sylwestra

Dotychczas pokazy sztucznych ogni oraz wystrzeliwanie fajerwerków i petard było nieodłącznym elementem świętowania Sylwestra i Nowego Roku w Niemczech.

Z roku na rok coraz większa część społeczeństwa sprzeciwia się tej tradycji. W sondażu Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) 57 proc. ankietowanych stwierdziło, że w Sylwestra fajerwerki powinny być zakazane. Innego zdania było 36 proc. osób.

Jednocześnie wiele osób deklaruje, że lubi oglądać takie pokazy. 84 proc. respondentów stwierdziło, że wystrzeliwane fajerwerki to są wspaniałe do oglądania. Niemal połowa (49 proc.) uważa, że jest to aktywność społeczna.