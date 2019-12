Test na ojcostwo zawiódł. "Skuteczny w 99.9999999995%"

- Jest pełen goryczy w związku z tym, zajęło mu dużo czasu, by powiedzieć członkom rodziny, że to nie on jest ojcem, ponieważ jego rodzina stworzyła już więź z dziewczynką - powiedział prawnik Nwofora, Charles Edwards.

- Kiedy rodzina w pełni angażuje się w stworzenie więzi z dzieckiem, tak jak on to zrobił, odkrycie, że (to nie jest jego dziecko), było dewastujące - podkreślił.

DNA Diagnostics Center Inc., firma odpowiedzialna za przeprowadzenie testu - jak czytamy w pozwie - zapewnia, iż testy są w 100 proc. pewne. Tymczasem test przeprowadzony przez Nwofora ma - w rzeczywistości - zapewniać pewność w 99.9999999995 procentach.

Kilka miesięcy po przeprowadzeniu pierwszego testu, Nwofor poddał się kolejnemu testowi na ojcostwo. Tym razem wykazał on, że mężczyzna nie jest biologicznym ojcem dziecka.