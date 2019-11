Chiny: Atak os na pogrzebie. Nie żyją trzy osoby

70-letni mężczyzna zmarł na miejscu z powodu wstrząsu anafilaktycznego, związanego z ciężką reakcją alergiczną na użądlenia. W szpitalu z tego samego powodu zmarło dwóch kolejnych mężczyzn. Pięć osób, które zostały ranne zabrano do szpitala Yulin First People's Hospital w celu dalszego leczenia.



Materiał wideo udostępniony w mediach społecznościowych pokazuje ocalałych członków rodziny Pang, którzy leżą na ziemi i zwijają się z bólu. Na ich ciałach są ślady setek użądleń.



Lokalna straż pożarna wraz ze specjalistami ds. leśnictwa usunęła gniazdo os znalezione w pobliżu miejsca zdarzenia. Rząd gminy zapewnił, że udzieli rodzinie niezbędnego wsparcia.



Nie wiadomo jakiego gatunku były osy, które zaatakowały uczestników pogrzebu.

