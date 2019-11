Powódź w Wenecji. Włochy wprowadziły stan wyjątkowy

Dziś rano syreny alarmowe ponownie zadziałały, ale poziom wody utrzymuje się na niskim poziomie w porównaniu do wtorkowego przypływu.

Wysoki przypływ (acqua alta) osiągnął we wtorek poziom 187 centymetrów. To drugi wynik w notowanej od 1923 r. historii miasta.

Mieszkańcy, których domy, zostały zniszczone mogą natychmiast otrzymać od władz 5 tys. euro pomocy. Dla właścicieli sklepów i restauracji przygotowano do 20 tys. euro. W przyszłości kwota ta może być jeszcze wyższa.

Z powodu trwającej powodzi zamknięte były dziś w Wenecji niektóe muzea.

- Dla turystów jest to coś niesamowitego, co warto zobaczyć. Ale dla ludzi, którzy tu mieszkają, to prawdziwy problem - powiedziała 28-letnia turystka z Austrtii Cornelia Litschauer.

- To mój sposób na zarabianie. Co mam zrobić? - pytał 54-letni Stefano Gabbanoto, który mimo zalania otworzył swój kiosk z gazetami.