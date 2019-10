Indie: Skradziono prochy Gandhiego. "Haniebny czyn"

Kradzież tę uznano za naruszenie pokoju, gdyż w upamiętniającym Gandhiego miejscu złodzieje zostawili na jego zdjęciu napis „zdrajca”.

Część nacjonalistycznych hinduistów uważa, że mimo swojej pobożności, Gandhi był zdrajcą narodu. Uważają, że jest on odpowiedzialny za podział Indii oraz rozlew krwi, do którego doszło po uzyskaniu niepodległości. Od 1946 do 1947 w wyniku zamieszek o charakterze religijnym zginęło kilka tysięcy osób. Doszło wówczas między innymi do rzezi Hindusów w Kalkucie.

Gandhi, który był przeciwny podziałowi kraju i nie chciał godzić się na udział muzułmanów we władzy, zaakceptował jednak utworzenie muzułmańskiego Pakistanu, gdyż przekonywano go, że w innym przypadku dojdzie do wojny domowej.

Policja w Rewie potwierdziła, że prowadzi dochodzenie w sprawie kradzieży na podstawie działań „szkodliwych dla integracji narodowej” i potencjalnego naruszenia pokoju.

Mangaldeep Tiwari, dozorca pomnika Bapu Bhawana, w którym przetrzymywano prochy, powiedział, że kradzież była „haniebna”. - Otworzyłem bramę Bhawanu wcześnie rano, ponieważ były urodziny Gandhiego - powiedział. - Kiedy wróciłem około 23.00, znalazłem szczątki Gandhiego oraz jego zniszczony plakat - dodał.

Policja podjęła działania po tym, jak Gurmeet Singh, lider lokalnej partii politycznej, złożył skargę. - To szaleństwo musi się skończyć - zaznaczył Singh. - Wzywam policję do sprawdzenia kamer zainstalowanych w Bapu Bhawan - dodał.

Prochy Gandhiego po tradycyjnej kremacji w Delhi nad Jamuną w 1948 roku nie zostały wrzucone zgodnie z hinduskim zwyczajem do rzeki. Podzielono je i rozesłano po różnych miejscach w Indiach, w tym między innymi do Rewy.

Mohandas Karamćand Gandhi urodził się 2 października 1869 roku. Zamordował go w styczniu 1948 roku fundamentalista należący do skrajnie prawicowych organizacji hinduistycznych.