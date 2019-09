Australia: Kierowca rozjeżdżał kangury. "Niewyobrażalna rzeź"

- Wiele zwierząt znaleziono następnego ranka na trawnikach przed domami mieszkańców - powiedziała w rozmowie z CNN Janine Green, wolontariuszka współpracująca z organizacją WIRES, która ratuje zwierzęta. Jak zaznaczyła, przez 20 lat swojej pracy nie spotkała się z czymś podobnym, a zdarzenie nazwała „rzezią”. Udało się uratować trzy małe kangury, które pozostają pod opieką grupy.

- Mieszkańcy byli po prostu oszołomieni, ponieważ obudzili się w niedzielny poranek i znaleźli martwe kangury leżące na ich trawnikach - powiedziała Green. - Kangury są częścią tej społeczności, żyły tu od zawsze. Ludzie są przyzwyczajeni do widoku skaczących po ulicach torbaczy. Kierowcy zwalniają na ich widok. Taka masowa rzeź to coś niewyobrażalnego - podkreśliła.

Policja zaapelowała do wszystkich, którzy mogą mieć informacje na temat osoby odpowiedzialnej za dokonanie tego czynu.

As many as 20 kangaroos, including baby joeys, are believed to have been run over by a vehicle in a mass slaughter in the Australian state of New South Wales on Saturday https://t.co/qR6ZpCiAWF