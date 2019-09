Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak atakuje Gretę Thunberg. "Wymyśl sobie problem"

Małopolska kurator oświaty zdecydowała się skomentować wystąpienie nastoletniej aktywistki we wpisie na Twitterze. "Zadanie dla myślących nastolatków. Wymyśl sobie problem. Wyjdź na ulicę i zacznij protestować. Zafunduj sobie tourne po Europie i umów na wizytę z kanclerz Niemiec. Niech o tobie piszą wszystkie znane tytuły i portale. To takie proste. Prawda?" - napisała Barbara Nowak.

Zadanie dla myślących nastolatków. Wymyśl sobie problem. Wyjdź na ulicę i zacznij protestować. Zafunduj sobie tourne po Europie i umów na wizytę z kanclerz Niemiec. Niech o tobie piszą wszystkie znane tytuły i portale. To takie proste. Prawda? — Barbara Nowak (@Br_Nowak) September 24, 2019

Wpis Nowak wzbudził wiele kontrowersji. "Zadanie dla myślących (?) dorosłych. Nie wychodź. Nie protestuj. Nie działaj. Olej to. Za 20 lat płacz, że nic w życiu nie osiągnąłeś, ale to nie twoja wina, tylko ICH. I głosuj na PiS..." - czytamy w komentarzu jednego z użytkowników mediów społecznościowych.

Zadanie dla myślących (?) dorosłych. Nie wychodź. Nie protestuj. Nie działaj. Olej to. Za 20 lat płacz, że nic w życiu nie osiągnąłeś, ale to nie twoja wina, tylko ICH. I głosuj na PiS... — Marcin Nowak #SilniRazem ???????? (@swistak19771) September 24, 2019

Do wpisu Barbary Nowak odniosła się także kandydatka Lewicy Magdalena Dropek, która przypomniała poprzednie budzące kontrowersje wypowiedzi kurator oświaty i kontrowersje związane z jej wyjazdem do Japonii. Nowak tłumaczyła wówczas, że to wyjazd służbowy oraz, że podpisała porozumienie z Association of Private Junior & Senior High School in Hyogo. Dzięki temu polska młodzież miała odwiedzić Japonię, a japońscy uczniowie Polskę. Cała sprawa budziła jednak wiele wątpliwości.

"Zadanie dla myślących dorosłych. Wymyśl sobie problem. Wbij się na stanowisko i zamiast dawać przykład mów homofobiczne rzeczy. Zafunduj sobie tournee do Japonii za pieniądze podatników. Mów, że jesteś ofiarą nienawiści. Niech o tobie piszą prawicowe media. To takie proste. Prawda?" - napisała Magdalena Dropek pod wpisem małopolskiej kurator oświaty.