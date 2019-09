"Jak śmiecie?" Greta Thunberg pyta przywódców w ONZ

- Wszystko jest źle. Nie powinno mnie tu być. Powinnam wrócić do szkoły po drugiej stronie oceanu - powiedziała 16-letnia Thunberg, która na rok przerwała edukację.

- Przychodzicie do nas, młodych ludzi, po nadzieje. Jak śmiecie - powiedziała. - Ukradliście moje marzenia i moje dzieciństwo swoimi pustymi słowami. Ludzie cierpią, ludzie umierają, całe ekosystemy się rozpadają - kontynuowała.

- Jesteśmy na początku masowego wyginięcia, a wszystko o czym możecie mówić to pieniądze i bajki o stałym wzroście gospodarczym. Jak śmiecie! - powiedziała Thunberg.

Na szczycie zwołanym przez sekretarza generalnego Antonio Guterresa młoda Szwedka postawiła sobie za cel zwrócenie się do państw o rozszerzenie swoich zobowiązań. - Młodzi ludzi zaczynają dostrzegać waszą zdradę. Oczy wszystkich pokoleń są skierowane na Was. Jeśli zdecydujecie się nas zawieść, to nigdy wam nie wybaczymy - powiedziała.