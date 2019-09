Osiem lat po zjedzeniu burgera 10-latek zmarł

Mrożone mięso pochodziło z firmy SEB z siedzibą w Saint-Dizier w północnej Francji i zostały sprzedane przez Lidl. W roku 2017 roku były szef SEB Guy Lamorlette został skazany na dwa lata więzienia za nieprzeprowadzanie kontroli mięsa.

Po ośmiu latach od zatrucia Nolan Moittie zmarł w sobotę w szpitalu, gdzie został przyjęty na oddział intensywnej terapii. Lekarzom niestety nie udało się uratować jego życia.

Ten-year-old French boy, poisoned in 2011 by E. coli-infected beef, dies in intensive carehttps://t.co/Xvc6W28DpD