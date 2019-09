Studenci z Izraela pobici w Warszawie

Do ataku doszło około godziny 4 w nocy, gdy studenci opuszczali jeden z warszawskich nocnych klubów. Napastnikami były osoby, które posługiwały się językiem arabskim.

Napastnicy najpierw zapytali członków grupy, czy są Izraelczykami. Kiedy odpowiedzieli twierdząco, zostali zaatakowani. W ich stronę padły również słowa "pie*** Izrael".

Zdaniem jednego z poszkodowanych napastnicy mieli ze sobą kastet. Po jednym z uderzeń student padł na ziemię nieprzytomny.

Do sprawy odniósł się ambasador RP w Izraelu Marek Magierowski. Napisał na Twitterze, że był to podły akt barbarzyństwa i nie ma dla niego usprawiedliwienia. "Wierzę, że wkrótce sprawcy zostaną zatrzymani. Życzę Yotamowi i innym szybkiego powrotu do zdrowia" - dodał.