Uczniowie w Hongkongu tworzą ludzkie łańcuchy

W weekend w Hongkongu znów doszło do antyrządowych demonstracji, w czasie których doszło do starć protestujących z policją.

Rząd Hongkongu ostrzegł, by nikt nie mieszał się w wewnętrzne sprawy miasta, po tym jak w niedzielę doszło do wiecu pod konsulatem USA w Hongkongu, w czasie którego jego uczestnicy wzywali Donalda Trumpa, by ten "wyzwolił" miasto.

Tymczasem chiński dziennik "China Daily" podkreśla, że Hongkong jest "nieodłączną częścią Chin" i ostrzega, że "każda forma działalności secesjonistycznej zostanie zmiażdżona".

Hongkong od 1997 roku jest częścią Chin, w których funkcjonuje w ramach formuły "jedno państwo, dwa systemy". Na jej mocy mieszkańcy Hongkongu mogą korzystać ze swobód, które nie są udziałem pozostałych mieszkańców Państwa Środka - m.in. z prawa do demonstracji.