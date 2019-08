Dostał dożywocie za kradzież 50 dol. Po 36 latach jest wolny AdobeStock

Alvin Kennard trafił do więzienia w 1983 roku za kradzież 50 dolarów. Mężczyzna został skazany na dożywocie, co wywołało kontrowersje, ze względu na to, że wielu wyrok ten uważa za nieproporcjonalnie surowy.